به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه سلطان نشین عمان با انتشار پیامی به تازه ترین تحولات مربوط به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران واکنش نشان داد.

بدر البوسعیدی در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به شمار زیادی از افراد که از چهار گوشه دنیا با ما در تماس بوده اند، می گوییم: عمان از حمایتی که شما از تلاشهایمان برای متوقف کردن جنگ کردید تقدیر می کند.

البوسعیدی در ادامه پیامش افزود: عمان که با همبستگی شما تقویت شد، بار دیگر خواستار آتش بس فوری و بازگشت به دیپلماسی مسئولانه منطقه ای است.گزینه های جایگزین موجود است. بیایید از آنها استفاده کنیم.