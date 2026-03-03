به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه شماره ۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بیست و چهار ساعت گذشته تعداد ۶ فروند پهپاد پیشرفته هرمس، توسط سامانه‌های قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور در مناطق اصفهان قصر شیرین، تبریز، خوزستان و منطقه عمومی تهران ساقط شدند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه افزوده است، از ابتدای جنگ اخیر تا کنون تعداد ۳۵ فروند پهپادهای پیشرفته دشمن متجاوز از انواع آرکیو ۱۹، هرون، هرمس، اربیتر و سایر هواگردهای بدون سرنشین تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی هدف قرار گرفته و سرنگون شده‌اند.