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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

اطلاعیه شماره ۵ ارتش

ده فروند پهپاد پیشرفته دشمن سرنگون شد

ده فروند پهپاد پیشرفته دشمن سرنگون شد

بر اساس اطلاعیه شماره ۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی ساعات گذشته، تعداد ۱۰ فروند انواع پهپاد پیشرفته دشمن مورد اصابت قرار گرفته و در نقاط مختلف کشور سرنگون شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شماره ۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی ساعات گذشته، تعداد ۱۰ فروند انواع پهپاد پیشرفته دشمن مورد اصابت قرار گرفته و در نقاط مختلف کشور سرنگون شدند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه افزوده است این پهپادها غالبا از نوع هرمس بوده و در مناطق مختلف تهران، خوزستان، اصفهان، غرب و شمال غرب کشور و فردو توسط شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفته و ساقط شد.

با احتساب پهپادهای ساقط شده روز گذشته، تعداد پهپادهای سرنگون شده از ابتدای جنگ به ۲۲ فروند رسیده است.

کد مطلب 6762969
هادی رضایی

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