به گزارش خبرگزاری مهر، «حکیم جفریس»، رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی به خبرنگاران در کنگره گفت: «دو بار در جلسات توجیهی شرکت کرده‌ام. هیچ مدرکی به ما ارائه نشده که نشان دهد ایالات متحده در معرض تهدید حمله قریب‌الوقوع از سوی ایران بوده است. هیچ مدرکی در این زمینه وجود ندارد.»

وی اقدام دولت ترامپ علیه ایران را غیرقانونی خواند و گفت که کنگره مجوز این حمله را صادر نکرده است و قانون اساسی آمریکا چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان اعلام کرد اعضای این فراکسیون در نشست فردای خود درباره رأی‌گیری پیش‌رو پیرامون اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران گفت‌وگو خواهند کرد.

رهبر اقلیت مجلس نمایندگان گفت: هنوز مشخص نیست که این قطعنامه در مجلس به حد نصاب لازم برای تصویب دست یابد.

وی تصریح کرد: «می‌توانم تضمین کنم که در سراسر طیف‌های ایدئولوژیک، حمایت بسیار قوی دموکرات‌ها از قطعنامه اختیارات جنگی وجود خواهد داشت. ممکن است تعداد اندکی از اعضا هنوز تصمیم نگرفته باشند و بخواهند پیش از رسیدن به جمع‌بندی نهایی، در جلسه توجیهی محرمانه شرکت کنند.»

دومین حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و ادعای وجود تهدید قریب الوقوع از سوی ایران و عدم کسب مجوز از سوی کنگره آمریکا، خشم دموکرات ها را برانگیخته است اما دولت ترامپ بدون ارائه هیچ گونه مستندی با تکرار ادعاهای خود در تلاش برای توجیه این تجاوز است.