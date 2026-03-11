۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۱

موضع گیری نخست وزیر کانادا درباره تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران

نخست وزیر کانادا در اظهاراتی بر موضع کشورش مبنی بر عدم دخالت در تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی سی، مارک کارنی نخست وزیر کانادا در اظهاراتی بر موضع کشورش مبنی بر عدم دخالت در تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد.

کارنی تاکید کرد که اتاوا هرگز در تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت نخواهد کرد.

شبکه کانادایی سی‌بی‌سی نوشت که اظهار نظر نخست وزیر اخیر این کشور یک موضع مصمم‌تر نسبت به موضع چند روز پیش او بوده است.

بر اساس این گزارش، همچنین انتظار می‌رود که کارنی با دیگر سران کشورهای گروه هفت به زودی درباره این درگیری صحبت کند.

