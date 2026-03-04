محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت یاد رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: از مردم قدرشناس استان سمنان برای حضور پرشور و باشکوه در مراسم مرتبط با گرامی داشت سوگواری شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی قدردانی می کنیم.

وی همچنین با اشاره به فعالیت دشمنان در عرصه های خبر سازی و رسانه ای بیان کرد: از مردم استان سمنان درخواست می شود تا به شایعات توجه نداشته باشند.

استاندار سمنان همچنین گفت: مردم استان بی توجه به شایعه سازی های هدفمند، اخبار را از رسانه ها معتبر دریافت نمایند.

کولیوند با بیان اینکه هیچ کمبودی در شهرهای استان سمنان از لحاظ اقلام اساسی وجود ندارد، ابراز کرد: هیچ دستور تخلیه شهری نیز در استان صادر نشده و اگر اخباری مبنی بر این موضوع عنوان شد، شایعه سازی دشمنان است.

وی افزود: برخی تلاش دارند با این شایعه سازی ها امنیت روانی مردم ما را بر هم زده و ناامیدی را در جامعه ترویج دهند.

استاندار سمنان همچنین از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به نیروهای امنیتی و پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.