به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی آستانه‌های جدید برداشت حضوری و غیرحضوری از حساب اشخاص حقیقی، حساب‌های تجاری، آستانه‌های خرید کارتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موارد مرتبط با اشخاص محجور، به‌همراه آستانه جدید سامانه پرداخت لحظه‌ای حقیقی و حقوقی و سقف انتقال وجه کارتی را اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه با الزام آوری ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقال از حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر موسسه اعتباری از ۴ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال و با الزام آوری ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقال از حساب‌های تجاری در هر موسسه اعتباری از ۱۰ میلیارد ریال به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین انتقال وجه از طریق ابزارهای پرداخت غیرحضوری (همراه‌بانک و بانکداری اینترنتی) از محل حساب‌های غیرتجاری در هر موسسه اعتباری از روزانه ۲ میلیارد ریال و ماهانه ۱۰ میلیارد ریال به روزانه ۳ میلیارد ریال و ماهانه ۱۵ میلیارد ریال و حساب‌های تجاری در هر موسسه اعتباری از روزانه ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال به روزانه ۱۰ میلیارد ریال و ماهانه ۶۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

تراکنش خرید کارتی برای هر شخص حقیقی از ۷ تا ۱۲ سال از روزانه ۳۰۰ میلیون ریال و ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال به روزانه ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه یک میلیارد ریال و خرید کارتی برای هر شخص حقیقی از ۱۲ تا ۱۸ سال از روزانه ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه یک میلیارد ریال به روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید آستانه تراکنش خرید کارتی نیز برای سایر اشخاص محجور(مجانین و اشخاص غیررشید) از روزانه ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه یک میلیارد ریال به روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه ۲ میلیارد ریال رسید. علاوه براین آستانه انتقال از طریق ابزارهای پرداخت غیرحضوری (همراه‌بانک و بانکداری اینترنتی) از محل حساب های اشخاص ۱۲ تا ۱۸ ساله در هر موسسه اعتباری از روزانه ۱۵۰ میلیون ریال و ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال به روزانه ۳۰۰ میلیون ریال و ماهانه یک میلیارد ریال افزایش یافت.

لازم به ذکر است براساس این بخشنامه آستانه مجاز برداشت حضوری و الزام آوری ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقال از حساب های اشخاص محجور در هر موسسه اعتباری از روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه ۱۰ میلیارد ریال به روزانه ۲ میلیارد ریال و ماهانه ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت .

همچنین انتقال وجه پرداخت لحظه‌ای – پل (حضوری و غیرحضوری) با رعایت قوانین برداشت متعلق به شخص حقیقی و حقوقی از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیار ریال افزایش و انتقال وجه شتابی از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.