به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر، مشاور عالی و دستیار رهبر معظم انقلاب، در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، ارزیابی رهبر معظم انقلاب از شرایط فعلی را تبیین کرد.

مخبر با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: حضرت آقا همواره نسبت به عدم اعتماد به آمریکا تأکید داشته‌اند و در برهه‌های مختلف هشدار می‌دادند که اگر آنها بتوانند و فرصت را مناسب بیابند، به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

وی افزود: حضرت آقا شخصیتی فوق‌العاده پراطلاع و دقیق بودند و به همین دلیل هرگز به آمریکا اعتماد نکردند. توصیه جدی ایشان پرهیز از ارتباط با آمریکایی‌هاست، چرا که یک ایران یکپارچه - هرچند ضعیف - با تمام منافع آمریکا در تعارض است.

مشاور عالی رهبر انقلاب با اشاره به سابقه تاریخی دشمنی آمریکا با ایران تصریح کرد: آمریکایی‌ها از ابتدای انقلاب به دنبال تجزیه ایران بوده‌اند و همه امکانات خود را برای این هدف بسیج کرده‌اند. علت اصلی این خصومت، منافع عظیم اقتصادی در منطقه است.

وی با ذکر آمار مهمی افزود: سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات از خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود و معیشت اقتصادی آنها عملاً به این منطقه وابسته است. آنها خوشبختی و اقتدار جمهوری اسلامی را برنمی‌تابند.

مخبر تأکید کرد: این خصومت از دوران پهلوی و قاجار ریشه در دل مردم دارد، زیرا بخش‌هایی از کشور را از دست داده‌ایم. رهبری و امام راحل نیز برای حفظ تمامیت ارضی کشور با تمام وجود تلاش کردند.

دستیار رهبر انقلاب با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های دفاع از نظام گفت: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی با همه تبلیغات و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند، نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. مردم ما در ۲۲ بهمن و سایر بزنگاه‌ها، حماسه‌آفرینی کرده و برای حمایت از نظام در صحنه حاضر می‌شوند که این پیام روشنی به وحشی‌گری دشمنان است.

وی با اشاره به جنایات اخیر دشمن خاطرنشان کرد: هم دشمنان و هم مردم عزیز ما باید بدانند که تنفر از آمریکا در کشور با حرف‌های دلقک‌مآبانه کاهش نمی‌یابد، بلکه روزبه‌روز بیشتر می‌کند.

مخبر با اشاره به نمونه‌های عینی از مقاومت مردم گفت: افرادی که چند تن از خانواده‌شان زیر آوار تکه‌تکه شده‌اند، وقتی پیکر عزیزانشان را از زیر آوار بیرون می‌آورند، به جای شعار علیه نظام، علیه آمریکا فریاد برمی‌آورند.

وی با اشاره به هوشمندی ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد: ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای تدوین شده که قدرت بازسازی خود را در حداقل زمان ممکن دارد و این سرمایه عظیمی برای ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان است.

مخبر گفت: در قضیه شهید رئیسی برای اولین بار با رژیم درگیر شده بودیم که در کشور با تدبیر رهبری هیچ خللی ایجاد نشد. حضور مردم در خیابان در این شبها به معنای نقطه یاس دشمنان است. حضور مردم تنها اسلحه ای است که دشمن در مقابلش پدافندی ندارد. مردم واقعا پای نظام ایستادند. مردم مطمئن باشند این جنگ با پیروزی خاتمه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: در جنگ ۸ساله، کشور ۴۰ سال تضمین شد. مطمئنم نتیجه این سختی که مردم می‌کشند، ۱۰۰ سال آسایش است. در این مدت هیچگاه خود حضرت آقا را مایوس ندیدید. بحث های راهبردی و اعتماد بنفس باعث ناامیدی دشمن می‌شود.

مخبر یادآور شد: برایم سخت است که درباره حضرت آقا حرف بزنم. هوش و حافظه و اطلاعات و فیلسوف بودن و سیاستمدار بودن ایشان و شناخت عمیقی که از همه جریانات دنیا داشت. شهید بودن آقا حتما اثرش از زنده بودن بیشتر خواهد بود.

وی درباره آتش بس، گفت: ما هیچ ارتباطی با آمریکایی ها نداریم و هیچ بنایی به مذاکره کردن نداریم. تمدن چند هزارساله نشان می‌دهد ما از جنگ نمی‌ترسیم.

مخبر با اشاره به توجه و تمرکز ویژه به جوانان طبق توصیه رهبری، عنوان کرد: حضرت آقا اصل محور قدرت کشور را جوانان می‌دانستند. ایشان سازوکار و وجاهتی برای جوانان تعریف کردند. جوانان کشور موشک‌ها و رادارها را می‌سازند، همه این‌ها سازوکاری بود که حضرت آقا راه انداختند و به طور طبیعی جوانان در صحنه هستند.

وی افزود: هر کسی که رهبر شود، حتما همین خط را دنبال خواهد کرد. انتخاب خبرگان به گونه ای خواهد بود که راه رهبری و امام را دنبال خواهد کرد.

وی گفت: آقا در حسرت شهادت بود، فراز و فرودهای زندگی اش نشان می‌داد که این شهادت تکمیل کننده مسیرشان بود. یکی از مواردی که ما را دلداری می دهد، همین شهید شدنش است.

مخبر با اشاره به تنبیه متجاوزان، تصریح کرد: اشتباهی که آمریکا می‌کند همین است که فکر می‌کنند اختلافات جناحی داخل به بیرون هم کشیده می شود. در سیاست مدارانمان و کسانی که با انقلاب بزرگ شدند و در جنگ بودند سر کلیت نظام هیچ اختلافی ندارند. امروز هرکسی که دلش برای نظام تپیده، نمی تواند نسبت به وحدت و انسجام ملی بی تفاوت باشد. حضرت آقا روی چارچوب های نظام و منظومه فکری امام مصیم بودند.

وی با اشاره به آینده ایران، تصریح کرد: ایران به چند جهت کشور قدرتمندی است. جمهوری اسلامی به لحاظ قدرت بازدارندگی جزو چند کشور اول دنیاست. ما به کریدور شرق به غرب، تنگه هرمز و… مسلط هستیم که این امکانات و موقعیت حتما یک آینده درخشانی را رقم می زند. آینده کشور روشن و افتخارآمیز است.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، با اشاره به حوادث اخیر کشور، نقش بصیرت و حضور به‌موقع مردم در صحنه‌های حساس را فوق‌العاده تعیین‌کننده خواند و گفت: امام و رهبر معظم انقلاب اعتقاد عمیقی به بصیرت مردم داشتند و دارند؛ در حوادث امروز هم مردم با تشخیص درست خود، دل‌های داغدار و ناراحتی‌های ناشی از اتفاقات را به حماسه و نقطه‌ای برای اقتدار ملی و ناامیدی دشمن تبدیل کردند.

وی با تأکید بر قدرت بازسازی ساختار سیاسی کشور به عنوان یک ویژگی ممتاز، به جنگ ترکیبی اخیر رسانه‌ای اشاره کرد و افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه دشمن علیه افکار عمومی، اگرچه تلاش کردند اختلال ایجاد کنند، اما با مدیریت قوی صداوسیما و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان بی‌نشان و پشت صحنه این نهاد، توطئه خنثی شد و مردم همچنان در صحنه باقی ماندند.

مخبر با بیان اینکه نباید نگران آینده کشور بود، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هیئت‌هایی شکل گرفته که هر سه شخصیت مطرح شده از بزرگان کشور هستند. امیدواریم این راه روشن با حمایت مردم و تلاش مسئولان ادامه یابد.