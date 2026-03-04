به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی بی اس آمریکا فاش کرد که ۶ نظامی آمریکایی در حمله پهپادی ایران در جریان حمله آمریکایی- اسرائیلی به ایران کشته شدند. این شبکه می افزاید که نظامیان مذکور در یک مرکز فرماندهی موقت در کویت بودند که به اندازه کافی مستحکم نبود.

بر اساس این گزارش، نظامیان مذکور در یک مرکز عملیات تاکتیکی در نزدیکی بندر شعیبه در کویت مستقر بودند که این مکان مورد حمله مستقیم یک پهپاد ایرانی قرار گرفت.

مقامات نظامی به این شبکه گفتند که ساختمانی که نظامیان آمریکایی در آن مستقر بودند، یک تریلر عملیاتی موقت بود که فاقد سیستم‌های دفاع هوایی قادر به مقابله با پهپادها بود.

سیستم رسانه ای آمریکا سانسور شدیدی را در مورد آمار تلفات نظامیان آمریکایی در حملات ایران به مراکز نظامی و جاسوسی این کشور اعمال می کند و تاکنون تنها به هلاکت ۴ نفر از این نظامیان اذعان کرده است.