اذعان صهیونیست ها به زخمی شدن ۳۷۲۷ صهیونیست در حملات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع رسانه ای صهیونیستی، در حالی که سانسور نظامی شدیدی در زمینه اعلام تلفات و خسارات صهیونیست ها در نتیجه حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی، بر رسانه ها محافل رسمی رژیم صهیونیستی اعمال می شود، وزارت بهداشت اسرائیل اذعان کرد که تنها طی ۲۴ ساعت گذشته بالغ بر ۱۹۲ نفر در سرزمین های اشغالی زخمی شده اند.

این وزارتخانه آمار کلی مجروحان صهیونیست از ابتدای جنگ تاکنون را حدود ۳۷۲۷ نفر اعلام کرده و مدعی شده که تنها ۷۴ نفر تحت درمان هستند.

رسانه های صهیونیستی طی روزهای اخیر به سانسور گسترده نظامی بر حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی اذعان و تاکید کردند که انعکاس بسیاری از حملات ایران به اسرائیل به علت سانسور نظامی این رژیم ممکن نیست.