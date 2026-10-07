دستگیری ۴۴ کلاهبردار در دامغان؛ ۷ میلیارد تومان وجوه مردم بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم هفته نیروی انتظامی و بازدید از نمایشگاه کشفیات این نیرو در ستاد فرماندهی انتظامی دامغان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری یکی از مراجعات و شکایات شهروندان دامغانی کلاهبرداری های اینترنتی بوده است

وی افزود: ضمن توصیه به مردم شهرستان دامغان نسبت به حصول اطمینان از معاملات اینترنتی و دقت نظر در موضوعات مرتبط با ایمنی معاملات باید گفت که از ابتدای امسال تا کنون ۴۴ نفر در این شهرستان به ظن کلاهبرداری توسط پلیس امنیت اقتصادی دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی دامغان بیان کرد: مجموع وجوهی که از سوی این کلاهبرداران دریافت شده بود هفت میلیارد تومان برآورد شده که با اهتمام نیروی انتظامی و دستگیری این افراد و همچنین حکم دستگاه قضایی، به مال باختگان عودت داده شد

عرب با بیان اینکه مردم باید بسیار در زمینه معاملات اینترنتی هوشیار باشند، افزود: خرید از فروشگاه های معتبر و همچنین عدم پرداخت بیعانه و ... در زمره توصیه های ما به شهروندان دامغانی است.