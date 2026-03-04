به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع خودجوش جامعه پزشکی در سوگ شهادت رهبر عالیقدر انقلاب و دفاع از کشور ساعت 20 امشب، سیزدهم اسفند میدان ونک ابتدای خیابان ملاصدرا برگزار خواهد شد.

جامعه پزشکی در این تجمع به صورت سفیدپوش حضور خواهند یافت.