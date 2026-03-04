به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه لحظه شمار انهدام پهپادها و رادار fps ۱۳۲ دشمن آمریکایی - صهیونی در ساعت اخیر را به شرح زیر اعلام کرد:
«- انهدام یک فروند پهپاد توسط سامانه پدافند هوایی موشکی جزیره بوموسی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد
- انهدام یک فروند پهپاد امریکایی توسط سامانه پدافند هوایی موشکی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد
- انهدام رادار راهبردی Fps۱۳۲ امریکا در غرب آسیا، در قطر توسط شبکه یکپارچه دفاع موشکی ساعت ۳:۴۵
لازم به ذکر است، وجهِ شمالی این رادار طی روزهای گذشته مورد اصابت قرار گرفت و همچنان عملیاتی بود، اکنون طی عملیات نیروی دریایی سپاه، به طور کامل منهدم و از رده خارج شده شده است.»
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از انهدام دو فروند پهپاد و همچنین رادار راهبردی FPS-۱۳۲ آمریکا در غرب آسیا طی امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه لحظه شمار انهدام پهپادها و رادار fps ۱۳۲ دشمن آمریکایی - صهیونی در ساعت اخیر را به شرح زیر اعلام کرد:
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