به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه لحظه شمار انهدام پهپادها و رادار fps ۱۳۲ دشمن آمریکایی - صهیونی در ساعت اخیر را به شرح زیر اعلام کرد:



«- انهدام یک فروند پهپاد توسط سامانه پدافند هوایی موشکی جزیره بوموسی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد



- انهدام یک فروند پهپاد امریکایی توسط سامانه پدافند هوایی موشکی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد



- انهدام رادار راهبردی Fps۱۳۲ امریکا در غرب آسیا، در قطر توسط شبکه یکپارچه دفاع موشکی ساعت ۳:۴۵



لازم به ذکر است، وجهِ شمالی این رادار طی روزهای گذشته مورد اصابت قرار گرفت و همچنان عملیاتی بود، اکنون طی عملیات نیروی دریایی سپاه، به طور کامل منهدم و از رده خارج شده شده است.»