https://mehrnews.com/x3bwDj ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹ کد مطلب 6765101 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹ اجتماع بزرگ بانوان زینبی در مصلی امام علی (ع) ساوه ساوه- در این ویدئو اجتماع بزرگ بانوان زینبی در مصلی امام علی (ع) ساوه را ملاحظه می کنید. دریافت 19 MB کد مطلب 6765101 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع باشکوه «بانوان زینبی» در زاهدان برپایی حجلههای شهادت در خیابانها، کتابخانهها و مساجد لرستان جزئیات تجمعات گسترده امت حزبالله لرستان در عزای رهبر مسلمین جهان برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر شهید
نظر شما