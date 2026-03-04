به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ضایعه دردناک شهادت دانش‌آموزان میناب و گرامیداشت یاد و خاطره آنها، فراخوان ملی تولید اثر هنرهای تجسمی «روایت میناب» را منتشر کرده است که به شرح زیر است:

اهداف فراخوان

۱- خلق آثاری ماندگار برای زنده نگه داشتن یاد شهدای دانش‌آموز میناب

۲- به تصویر کشیدن رنج مادران و خانواده‌های داغدیده

۳- ثبت لحظه‌های حماسی همدلی و مقاومت مردم ایران در برابر این جنایت

۴- تولید محتوای هنری برای معرفی ابعاد این جنایت به افکار عمومی جهان

بخش‌های فراخوان

۱- نقاشی: آزاد (رنگ روغن، آبرنگ، مداد رنگی، سیاه قلم، ترکیب مواد)

۲- تصویرسازی: با رویکرد روایی و داستانی

۳- عکس شامل دو بخش:

۳-۱ عکس‌های مستند از مراسم تشییع، خاکسپاری و آیین‌های بزرگداشت

۳-۲ عکس‌های مفهومی و خلاقانه با موضوع فراخوان

۴- سایر رشته‌های هنری: گرافیک (پوستر، تایپوگرافی)، مجسمه‌سازی، اینستالیشن، هنرهای دیجیتال

شرایط شرکت:

۱- شرکت برای تمامی هنرمندان سراسر کشور آزاد است.

۲- هر هنرمند می‌تواند حداکثر ۳ اثر ارسال نماید.

۳- آثار باید به صورت فایل دیجیتال با کیفیت (حداقل ۳۰۰ dpi) ارسال شوند.

۴- همراه اثر، مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی، شماره تماس، شهر محل سکونت) و توضیح کوتاهی درباره اثر ارسال شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از طریق پیام‌رسان‌ بله یا ایتا به آدرس Honarminab@ ارسال کنند.

از آثار برتر با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به آثار برگزیده، برگزاری نمایشگاه از آثار منتخب، چاپ آثار در قالب کتاب یا مجموعه آثار هنری و معرفی برگزیدگان در رسانه‌های ملی و خبرگزاری‌ها قدردانی خواهد شد.

داوری آثار توسط هیئت داوران متشکل از هنرمندان برجسته کشوری و اساتید دانشگاه ارزیابی خواهند شد.