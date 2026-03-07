به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور مردم در خیابان‌های تهران و ابراز خشم و تنفر از رژیم منحوس صهیونیستی و دولت جنایتکار آمریکا، چندین طرح گرافیکی از هنرمندان غیور، منقوش بر هزاران شابلون، خیابان‌های تهران را به تصویری از حماسه و بصیرت تبدیل کرده‌اند.

مفاهیم اصلی این پویش، برگرفته از شعارهای ماندگاری است که حالا بر دیوارهای پایتخت خودنمایی می‌کند.

این موج هنری که با همکاری موسسه فرهنگی‌هنری نام و سازمان زیباسازی شهر تهران در سطح شهر جاری شده، مشق غیرت و روایتی تصویری از ابراز احساس ملتی است که هرگز از آرمان خود عقب نخواهند نشست.