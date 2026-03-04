بسته خبری ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان به مهم ترین وقایع و رخدادهای این استان پرداخته می شود.