https://mehrnews.com/x3bwKX ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ کد مطلب 6765378 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ بسته خبری ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان به مهم ترین وقایع و رخدادهای این استان پرداخته می شود. دریافت 10 MB کد مطلب 6765378 کپی شد مطالب مرتبط هشدارپلیس فتا سیستانوبلوچستان از انتشار اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی مولوی عارفی: حملات دشمنان و شهادت رهبری همبستگی ملی ایران را تقویت کرد توزیع بیش از ۸۳۰۰ تن کالای اساسی در سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری سیستان و بلوچستان زاهدان علمای اهل سنت
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