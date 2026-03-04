به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از توزیع موفقیت‌آمیز بیش از ۸۳۰۰ تن انواع کالای اساسی به ارزش بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سطح سیستان و بلوچستان از ابتدای اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان از پانزدهم دی‌ماه سال جاری با هدف تنظیم‌گری بازار و نظارت دقیق بر فرایند تأمین، اقدام به توزیع اقلام مورد نیاز خانوار کرده است که این میزان توزیع، نقش مؤثری در ثبات بازار و اجرای مطلوب طرح توزیع کالابرگ داشته است.

وی اقلام توزیع‌شده را شامل برنج، روغن، شکر، قند، مرغ و سایر کالاهای اساسی اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با تأکید بر تغییر تخصیص ارز از کالا به مصرف‌کننده، افزود: با وجود افزایش تقاضا به ویژه در آستانه ماه مبارک رمضان و اجرای طرح کالابرگ، هیچ‌گونه محدودیتی در روند توزیع کالاها ایجاد نشده و تأمین اقلام به‌صورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد.

وی گفت: پس از جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار نیز کالاهای اساسی بطور کامل تامین گردیده و هیچ کمبودی در این زمینه در سطح استان وجود ندارد و تمهیدات لازم برای روزهای آینده نیز اندیشیده شده است.