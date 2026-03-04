به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در واکنش به حوادث اخیر در کشورمان اظهار داشت: کشور و مردم ما با چنین حوادثی بیگانه نبوده اند و بارها چنین اتفاقاتی را دیده اند. در جنگ ۸ ساله که تمام دنیا علیه ما بود ما پیروز شدیم و استوری جلال الدین ماشاریپوف در فضای مجازی نشان دهنده مظلومیت نیروهای نظامی ما است که یک تنه در مقابل کل قدرت های متجاوز ایستاده است.

تاجرنیا تصریح کرد: این جنگ ناجوانمردانه و نابرابر است. همه مردم ایران باید کنار هم باشند و اکنون ما مقابل قدرت های متجاوز قرار گرفته ایم. ما هم در جامعه ورزش درک می کنیم و امیدوارم بازیکنان و ... شرایط را درک کنند ما قطعا به روزهای آرامش باز خواهیم گشت.