ماشاریپوف بدون توجه به استقلال از پاختاکور یاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین ماشاریپوف، وینگر ملیپوش تیم فوتبال استقلال که به دلیل مصدومیت بخش زیادی از دیدارهای فصل بیستوپنجم لیگ برتر را از دست داده بود، این روزها در ازبکستان حضور دارد تا روند ریکاوری خود را ادامه دهد و خود را برای همراهی تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده کند.
او در جدیدترین صحبت های خود با یک برنامه «یوتیوبی» که به مدت یک ساعت است از زندگی شخصی خود و تیم های باشگاهی اش صحبت کرده اما نامی از استقلال در آنها نیاورده است.
وی درباره انتخابهای فوتبالی خود گفت: ترجیح میدهم به جای گلزنی، پاس گل بدهم، چون بازیکن باهوش کسی است که موقعیتسازی کند. او همچنین تأکید کرد که از کودکی طرفدار بارسلونا بوده و به دلیل سبک بازی این تیم و حضور ستارگانی مانند رونالدینیو و مسی، همواره این باشگاه را دنبال کرده است.
ماشاریپوف در پاسخ به سؤال بهترین بازیکن جهان، کریستیانو رونالدو را انتخاب کرد و در معرفی بهترین بازیکن فعلی ازبکستان نیز نام عبدالقادر خوسانوف را مطرح کرد. او همچنین فیلیپه کوتینیو را بازیکنی بسیار باکیفیت دانست که به دلیل انتقال نادرست به بارسلونا نتوانست در سطح مورد انتظار ادامه دهد.
این بازیکن ازبکستانی در بخش دیگری از صحبتهایش، ژاوی را سختترین رقیب دوران حرفهای خود عنوان کرد و گفت این بازیکن بارسلونا بهقدری باهوش بود که همیشه بازی را کنترل میکرد.
وی درباره فشار مسابقات مهم نیز اظهار داشت: برای موفقیت باید آرامش داشت و از فشار ذهنی دوری کرد، چرا که استرس بیش از حد مانع عملکرد درست بازیکن میشود.
ماشاریپوف همچنین در خصوص آینده خود در تیم ملی گفت: بازیکنانی مانند فایزولایف و اوتکیر میتوانند جایگزینهای مناسبی باشند و هرکدام نقش مهمی در تیم دارند.
او در ادامه تأکید کرد که در صورت انتخاب دوباره، بدون تردید پیوستن به باشگاه پاختاکور را انتخاب میکرد و در صورت حضور در اروپا، لیگ اسپانیا و باشگاه بارسلونا را ترجیح میدهد.
وی درباره برنامههای پس از دوران بازیگری نیز گفت: علاقه دارد در صورت فراهم شدن شرایط، در خوارزم آکادمی فوتبال تأسیس کند، هرچند سبک زندگی او بیشتر میان چند شهر در رفتوآمد خواهد بود.
ماشاریپوف در پایان، کریستیانو رونالدو را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال دانست.
