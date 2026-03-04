  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۴۲

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق 

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق 

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در تماس تلفنی با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق گفتگو کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در تماس تلفنی با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق گفتگو کرد.

در این گفتگو، بافل طالبانی مراتب تسلیت و همدردی خود را به خاطر شهادت مقام معظم رهبری و همه شهدای جنایت آمریکایی- صهیونیستی ابراز کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس با اشاره به برخی تحرکات تروریستی در مرزهای مشترک، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها جهت صیانت از امنیت مرزهای مشترک وفق تفاهم امنیتی دوجانبه تاکید کرد.

آقای طالبانی نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تقویت امنیت مرزها، بر همکاری و هماهنگی جهت جلوگیری از هرگونه اقدام مخرب و حفظ امنیت و ثبات در مرزها تاکید کرد.

کد مطلب 6765462
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها