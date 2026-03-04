  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۵۷

اجرای طرح ترافیکی برای تشییع شهدای اقتدار در کرمان

اجرای طرح ترافیکی برای تشییع شهدای اقتدار در کرمان

کرمان- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای اقتدار در روز پنجشنبه ۱۴ اسفند در محدوده میدان آزادی شهر کرمان طرح ترافیکی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، چهارشنبه شب به خبرنگاران گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا در صبح پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه در میدان آزادی شهر کرمان، در محدوده این میدان طرح ترافیکی اجرا می شود.

وی افزود، از ساعت ۲۱ شامگاه چهارشنبه، مسیرهای خیابان بهمنیار از روبروی کوچه ۶، خیابان شهید نامجو( اقبال) از چهار راه ۲۴ آذر، تقاطع امام جمعه، تقاطع فیروزه، خیابان استقلال از مقابل کوچه ۱۱( راستگرد) به سمت میدان آزادی مسدود می شود.

وی ضمن دعوت از مردم شهید پرور برای شرکت در این مراسم، از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس راهور، در محل پارک وسایل نقلیه دقت کرده و برای تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6765470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها