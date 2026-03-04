اجرای طرح ترافیکی برای تشییع شهدای اقتدار در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، چهارشنبه شب به خبرنگاران گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا در صبح پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه در میدان آزادی شهر کرمان، در محدوده این میدان طرح ترافیکی اجرا می شود.

وی افزود، از ساعت ۲۱ شامگاه چهارشنبه، مسیرهای خیابان بهمنیار از روبروی کوچه ۶، خیابان شهید نامجو( اقبال) از چهار راه ۲۴ آذر، تقاطع امام جمعه، تقاطع فیروزه، خیابان استقلال از مقابل کوچه ۱۱( راستگرد) به سمت میدان آزادی مسدود می شود.

وی ضمن دعوت از مردم شهید پرور برای شرکت در این مراسم، از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس راهور، در محل پارک وسایل نقلیه دقت کرده و برای تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.