به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به محدودیت های ترافیکی اربعین شهادت قائد امت در شهر کرمان گفت: در این طرح، تیم های خودرویی، موتوری و پیاده پلیس راهور از ساعت ۱۶ در مسیر بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل سه راه هوانیروز تا میدان پرواز در جنوب، بلوار رضوان در غرب، بلوار بعثت در شمال و بلوار شقایق در شرق ورزشگاه شهید باهنر، طرح ترافیکی اجرا می نمایند.

وی افزود: درخواست پلیس راهور از شرکت کنندگان در مراسم، رعایت قوانین ترافیکی، پرهیز از پارک دوبل و پرهیز از انسداد مسیر، پارک وسیله نقلیه در جای مناسب، پیش بینی ترافیکی برای خروج پس از مراسم و همکاری با مأموران این پلیس می باشد.

رئیس پلیس راهور استان کرمان ادامه داد: با توجه به پیش بینی حجم بالای ترافیک، در صورت لزوم، ممنوعیت تردد و پارک وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.