۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

محدودیت های ترافیکی اربعین شهادت قائد امت در شهر کرمان

کرمان- رئیس پلیس راهور کرمان گفت: همزمان با مراسم بزرگداشت اربعین شهادت قائد امت در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه در ورزشگاه شهید باهنر شهر کرمان، پلیس راهور طرح ویژه ترافیکی اعمال' می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به محدودیت های ترافیکی اربعین شهادت قائد امت در شهر کرمان گفت: در این طرح، تیم های خودرویی، موتوری و پیاده پلیس راهور از ساعت ۱۶ در مسیر بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل سه راه هوانیروز تا میدان پرواز در جنوب، بلوار رضوان در غرب، بلوار بعثت در شمال و بلوار شقایق در شرق ورزشگاه شهید باهنر، طرح ترافیکی اجرا می نمایند.

وی افزود: درخواست پلیس راهور از شرکت کنندگان در مراسم، رعایت قوانین ترافیکی، پرهیز از پارک دوبل و پرهیز از انسداد مسیر، پارک وسیله نقلیه در جای مناسب، پیش بینی ترافیکی برای خروج پس از مراسم و همکاری با مأموران این پلیس می باشد.

رئیس پلیس راهور استان کرمان ادامه داد: با توجه به پیش بینی حجم بالای ترافیک، در صورت لزوم، ممنوعیت تردد و پارک وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.

