به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر پنجشنبه در جریان عیادت از مصدومان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به پایگاه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی در شهر کرمان با اشاره به بازدید میدانی از مراکز درمانی گفت: در شرایط فعلی لازم بود برای بررسی وضعیت مراکز بهداشتی و درمانی بازدید میدانی داشته و از مجروحان حوادث حملات تروریستی نیز عیادت کنیم.

وی افزود: خوشبختانه تعداد زیادی از مجروحان مرخص شده‌اند و تنها چند نفر در بیمارستان‌ها بستری هستند.

طالبی، در ادامه با اشاره به وضعیت مالی حوزه درمان استان کرمان بیان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت‌های مختلف بیمه‌ای و مطالبات کارکنان پرداخت شده و در این زمینه کمترین مشکلی وجود ندارد.

استاندار کرمان ادامه داد: همه مراکز درمانی و بهداشتی در سراسر استان کرمان به روال عادی در حال ارائه خدمات به مردم هستند.

وی تأکید کرد: ذخایر دارویی، نیازهای ضروری بیمارستانی و همچنین ذخایر شیر خشک در شرایط مناسبی قرار دارد و نگرانی در این زمینه در استان کرمان وجود ندارد.