جهش قیمت جهانی نفت با ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، قیمت نفت برنت یک دلار و ۶۷ سنت معادل ۲.۰۵ درصد افزایش یافت و به ۸۳ دلار و هفت سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دلار و ۹۴ سنت معادل ۲.۶۰ درصد افزایش یافت و در ۷۶ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه ایستاد.

با حمایت سنای آمریکا از اقدامات تجاوزکارانه دولت ترامپ، درگیری در خاورمیانه گسترش یافت. همزمان، مقامات عراقی اعلام کردند این کشور که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، به دلیل کمبود ظرفیت ذخیره سازی و مسدود شدن مسیر صادرات، تولیدش را به میزان حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده است.

بر اساس گزارش رویترز، قطر که بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع (ال ان جی) درخلیج فارس است، روز چهارشنبه برای صادرات خود، وضعیت اضطراری اعلام کرد و منابع آگاه می گویند بازگشت به حجم تولید عادی ممکن است حداقل یک ماه زمان ببرد.

با ادامه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، تنگه هرمز که مسیر عبور حدود یک پنجم از نفت مصرفی جهان است، برای پنجمین روز تقریبا مسدود ماند.

بانک استاندارد چارترد در واکنش به جنگ در خلیج فارس، پیش بینی خود از میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ را بازبینی کرد و از ۶۲ دلار، به ۷۴ دلار افزایش یافت. تحلیلگران این بانک هشدار دادند در صورت تشدید بیشتری درگیری و آسیب دیدن تولید هر کدام از کشورهای منطقه، ریسک صعودی برای این پیش بینی قیمت وجود دارد.