احتمال لغو اردو و دو بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج صبح روز پنجشنبه ۱۴ اسفند در رابطه با آخرین وضعیت بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه و کاستاریکا اظهار داشت: با توجه به شرایط غرب آسیا و خاورمیانه تمامی بازی ها در این کشورها لغو شده و حتی تیم ملی عراق هم برای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ لاید بازی خود را در کشور مکزیک برگزار کند.

او ادامه داد: به احتمال زیاد دیدارهای تدارکاتی ما هم لغو خواهد شد اما تاکنون هیچ نامه یا بیانیه ای از سمت این دو فدراسیون ملی به دست ما نرسیده است البته شرایط اینترنت هم خوب نیست و دسترسی سخت است. اما بعید است با توجه به شرایط فعلی مسابقه ای انجام شود.