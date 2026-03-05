پیکر شهیدان حمله رژیم صهیونی- آمریکایی در اردبیل تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهیدان حمله رژیم صهیونی- آمریکایی،بهرام اعظمی، میرمحمد کمالی و امیرنوید احمدی که در پی حملات خصمانه آمریکای جنایت‌کار و اسرائیل کودک‌کش شهید شدند در اردبیل تشییع شد.

این شهیدان والامقام که حین خدمت در پی حملات خصمانه آمریکای جنایت‌کار و اسرائیل کودک‌کش، به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی از مصلی تا گلزار شهدای ملاباشی و گلزار شهدای علی آباد این شهر بدرقه شد.

در آیین تشییع، حاضران با سردادن شعارهایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، بر ادامه راه شهدا و حمایت از مدافعان وطن تأکید کردند.

پیکر مطهر شهیدان بهرام اعظمی پس از تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای ملاباشی ،میرمحمد کمالی به گلزاری شهدای علی آباد و امیرنوید احمدی به گلزارشهدای غریبان منتقل شد.