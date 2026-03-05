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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

پیکر شهیدان حمله رژیم صهیونی- آمریکایی در اردبیل تشییع شد

پیکر شهیدان حمله رژیم صهیونی- آمریکایی در اردبیل تشییع شد

اردبیل- با حضور گسترده مردم دارالارشاد اردبیل پیکر شهیدان حمله رژیم صهیونی- آمریکایی، بهرام اعظمی،میرمحمد کمالی و امیرنوید احمدی در اردبیل تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهیدان حمله رژیم صهیونی- آمریکایی،بهرام اعظمی، میرمحمد کمالی و امیرنوید احمدی که در پی حملات خصمانه آمریکای جنایت‌کار و اسرائیل کودک‌کش شهید شدند در اردبیل تشییع شد.

این شهیدان والامقام که حین خدمت در پی حملات خصمانه آمریکای جنایت‌کار و اسرائیل کودک‌کش، به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی از مصلی تا گلزار شهدای ملاباشی و گلزار شهدای علی آباد این شهر بدرقه شد.

پیکر شهیدان مدافعان امنیت در اردبیل تشییع شد

در آیین تشییع، حاضران با سردادن شعارهایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، بر ادامه راه شهدا و حمایت از مدافعان وطن  تأکید کردند.

پیکر مطهر شهیدان بهرام اعظمی پس از تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای ملاباشی ،میرمحمد کمالی به گلزاری شهدای علی آباد و امیرنوید احمدی به گلزارشهدای غریبان منتقل شد.

پیکر شهیدان مدافعان امنیت در اردبیل تشییع شد

کد مطلب 6765738

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