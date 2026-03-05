پویش ملی درختکاری «سرو ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن روز درختکاری، پویش مردمی «سرو ایران» با هدف ترویج فرهنگ کاشت درخت و مشارکت عمومی در آبادانی و سرسبزی کشور آغاز می‌شود. این پویش که تا چهلم رهبر شهید ایران ادامه خواهد داشت، از همه مردم در سراسر کشور دعوت می‌کند تا با کاشت یک نهال، سهمی هرچند کوچک اما ماندگار در آینده سبز و آباد ایران داشته باشند.

در فرهنگ و تاریخ ایران، سرو همواره نماد ایستادگی، پایداری و سربلندی بوده است؛ درختی که در برابر سختی‌ها استوار می‌ماند و رو به آسمان قد می‌کشد. از همین رو، پویش «سرو ایران» با الهام از این نماد کهن شکل گرفته است تا مردم ایران با کاشت نهال‌هایی از امید، یاد و راه رهبر شهید این سرزمین را گرامی بدارند و در عین حال گامی مؤثر در حفظ محیط‌زیست و آینده کشور بردارند.

در این پویش، از مردم دعوت شده است با کاشت یک نهال در محل زندگی خود، تصویری از آن را ثبت و برای برگزارکنندگان ارسال کنند تا جلوه‌ای از مشارکت گسترده مردم در این حرکت ملی به نمایش گذاشته شود. برگزارکنندگان این پویش معتقدند هر نهالی که در خاک ایران کاشته می‌شود، نشانه‌ای از امید، همبستگی و مسئولیت‌پذیری مردم نسبت به آینده این سرزمین است.

پویش «سرو ایران» تلاشی است برای آنکه یادآوری شود ایران با دستان مردمش ساخته می‌شود؛ مردمی که همچون سروهای بلند این سرزمین، در سختی‌ها ایستاده‌اند و برای ساختن فردایی روشن‌تر تلاش می‌کنند. کاشت هر نهال، گامی کوچک اما ارزشمند در مسیر آبادانی کشور و نمادی از عهدی دوباره با ایران سرافراز است.

۱. نهال بکارید.

۲.عکس/ فیلم خود را در پیام‌رسان بله به آیدی @Sarv_Iran یا شماره 09939211094 ارسال کنید.