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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

فرماندار سرپل‌ذهاب: نظارت مستمر بر بازار و مقابله با احتکار ضروری است

فرماندار سرپل‌ذهاب: نظارت مستمر بر بازار و مقابله با احتکار ضروری است

کرمانشاه - فرماندار سرپل‌ذهاب با تأکید بر شرایط حساس ایام جنگ، خواستار نظارت مستمر بر بازار و برخورد قاطع با گران‌فروشان و محتکران شد و از مردم خواست از خریدهای هیجانی پرهیز کنند.

میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر بازار در ایام جنگ اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس فعلی، لازم است با قاطعیت با هرگونه تخلف، گران‌فروشی و احتکار برخورد شود.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی باید به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و اجازه ندهند عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، آرامش روانی و معیشتی مردم را برهم بزنند.

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از مردم شریف این شهرستان درخواست کرد از خریدهای هیجانی خودداری کرده و با حفظ آرامش، همکاری لازم را برای مدیریت بهتر بازار و عبور از شرایط موجود داشته باشند.

کد مطلب 6765917

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