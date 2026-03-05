میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر بازار در ایام جنگ اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس فعلی، لازم است با قاطعیت با هرگونه تخلف، گران‌فروشی و احتکار برخورد شود.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی باید به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و اجازه ندهند عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، آرامش روانی و معیشتی مردم را برهم بزنند.

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از مردم شریف این شهرستان درخواست کرد از خریدهای هیجانی خودداری کرده و با حفظ آرامش، همکاری لازم را برای مدیریت بهتر بازار و عبور از شرایط موجود داشته باشند.