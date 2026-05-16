میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از آغاز طرح ویژه و ضربتی پایش، نظارت و بازرسی گسترده بر فعالیت اصناف مختلف در سطح این شهرستان خبر داد.

وی با هشدار جدی به سودجویان و کاسبان متخلف تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی با هرگونه رفتاری که موجب ایجاد نوسان و اخلال در نظام عرضه و تقاضا شود، از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم درج قیمت کالاها، بدون کوچک‌ترین چشم‌پوشی و به صورت قاطع برخورد خواهند کرد.

فرماندار سرپل‌ذهاب در ادامه به جزئیات مانور نظارتی امروز اشاره کرد و افزود: در جریان بازرسی‌های میدانی صورت گرفته که با همراهی رئیس دادگستری، دادستان، جانشین فرماندهی انتظامی و نمایندگان ادارات اماکن، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت، مجمع امور صنفی و بسیج اصناف انجام شد، وضعیت واحدهای مختلف مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

رحیمی تصریح کرد: در این بازرسی‌های فشرده از صنف‌های کلیدی نظیر سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، قنادی‌ها و قصابی‌ها، دو واحد صنفی متخلف شامل یک باب قصابی و یک باب رستوران به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات پلمب شدند و برای تعدادی دیگر از واحدهای خاطی نیز پرونده جریمه تشکیل شد.

رئیس شورای تأمین شهرستان سرپل‌ذهاب در پایان با تاکید بر تداوم این روند بازرسی یادآور شد: به منظور جلوگیری از تغییرات کاذب در قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم، چندین اکیپ نظارتی به صورت روزانه در سطح بازار فعال هستند و این پایش‌ها با حضور مستقیم مسئولان ارشد شهرستان با جدیت و شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.