رضا آقاعلیخانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از شهادت سه شهروند در پی حمله هوایی به رباط کریم خبر داد و گفت: در این حادثه ۵۶ نفر نیز مجروح شدند.

آقاعلیخانی در ادامه اظهار داشت: در پی حمله هوایی امروز که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام شد، متأسفانه سه نفر از شهروندان به شهادت رسیدند که در میان آنان یک کودک یک‌ساله نیز حضور دارد.

وی افزود: در این حادثه ۵۶ نفر نیز مجروح شدند که بخش قابل توجهی از مجروحان از شهروندانی هستند که هنگام وقوع حادثه در صف نانوایی حضور داشتند.

فرماندار رباط‌کریم ادامه داد: در جریان این اقدام سه مدرسه نیز هدف قرار گرفت که شامل دو مدرسه در شهر پرند و یک مدرسه در رباط‌کریم است.

آقاعلیخانی تصریح کرد: در زمان وقوع حادثه تعدادی از خانواده‌های سرایدار مدارس در محل مدرسه حضور داشتند که متأسفانه در اثر این حمله دچار جراحت شدند و بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.