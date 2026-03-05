مردم از انتشار عجولانه تصاویر محل حوادث اجتناب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران هرمزگان در اطلاعیه ای نحوه صحیح مواجه مردم با فضای جنگی را به مردم استان خاطرنشان کرددر متن این اطلاعیه آمده:

در روزهایی که ممکن است برخی نقاط شهر یا استان در معرض حملات موشکی یا هوایی قرار بگیرند، نحوه رفتار ما در فضای مجازی به اندازه رفتار ما در صحنه واقعی اهمیت دارد.

اگر حادثه‌ای رخ داد، پیش از آنکه عکس، فیلم یا خبری را منتشر کنیم، چند لحظه تأمل کنیم؛ انتشار عجولانه تصاویر از محل حادثه، به‌ویژه همراه با نشانه‌های مکانی، ممکن است ناخواسته اطلاعاتی در اختیار دشمن قرار دهد.

بهتر است اخبار را تنها از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنیم و از بازنشر شایعات یا تصاویر دلخراش خودداری کنیم.همچنین حضور غیرضروری در محل حادثه می‌تواند مسیر امدادرسانی را با مشکل روبه‌رو کند.

حفظ آرامش، دقت در انتشار اخبار و رفتار مسئولانه در فضای مجازی، کمک بزرگی به امنیت و آرامش شهر و استان ماست. به یاد داشته باشیم در دنیای امروز هر کدام از ما در شبکه‌های اجتماعی یک رسانه هستیم و آنچه منتشر می‌کنیم می‌تواند بر آرامش جامعه و مدیریت بهتر شرایط تأثیر بگذارد. همراهی آگاهانه و مسئولانه ما، نشانه همدلی و مراقبت از یکدیگر در روزهای سخت است.