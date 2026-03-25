گزارش میدانی از وضعیت بازار در ایام نوروز؛ دسترسی آسان به کالاها

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فعالیت رسمی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوم فروردین‌ماه، بررسی‌های میدانی از سطح شهر و فروشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که بازار کالاهای اساسی در ایام تعطیلات نوروزی از ثبات نسبی برخوردار بوده و روند تأمین و توزیع بدون اختلال در جریان است.

در روزهای ابتدایی تعطیلات نوروزی و با تعطیلی برخی کشتارگاه‌ها، یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تأمین گوشت و مرغ بود. با این حال، بازدیدهای میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی نشان می‌دهد که عرضه این اقلام، به‌ویژه مرغ منجمد، به‌صورت مستمر انجام شده و کمبودی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. قفسه‌های فروشگاهی در اغلب نقاط شهر مملو از محصولات پروتئینی بوده و مشتریان بدون محدودیت خاصی امکان خرید داشته‌اند.

در کنار گوشت و مرغ، سایر کالاهای اساسی مانند قند و شکر، روغن و برنج نیز به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقلام پیش از آغاز تعطیلات نوروزی به‌خوبی ذخیره‌سازی شده و شبکه توزیع توانسته نیاز بازار را پاسخ دهد. در برخی فروشگاه‌ها حتی تنوع برندها و محصولات نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب تأمین کالا است.

از منظر نحوه توزیع، شرایط بازار آرام و بدون تنش ارزیابی می‌شود. برخلاف برخی دوره‌ها که افزایش تقاضا منجر به ازدحام و خریدهای هیجانی می‌شد، در حال حاضر رفتار مصرف‌کنندگان منطقی‌تر به نظر می‌رسد. بسیاری از شهروندان خریدهای خود را بر اساس نیاز روزانه یا هفتگی انجام می‌دهند و از انبار کردن کالاها خودداری می‌کنند. همچنین استفاده از کالابرگ در میان برخی خانوارها به چشم می‌خورد که این موضوع نیز به مدیریت تقاضا و کاهش فشار بر بازار کمک کرده است.

در حوزه قیمت‌ها نیز بررسی‌های میدانی حاکی از ثبات نسبی است. در اغلب فروشگاه‌ها قیمت کالاهای اساسی تغییر محسوسی نداشته و همین موضوع باعث شده تا فضای بازار از التهاب به دور باشد. این ثبات قیمتی در کنار وفور کالا، نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی در میان خریداران ایفا کرده است.

از نظر ساعات فعالیت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند. البته در بسیاری از موارد، فروشگاه‌ها تا زمان حضور آخرین مشتری باز می‌مانند و پیش از اتمام فرآیند خرید شهروندان تعطیل نمی‌شوند. این موضوع به‌ویژه در ساعات پایانی شب، که برخی افراد به دلیل مشغله‌های روزانه برای خرید مراجعه می‌کنند، اهمیت زیادی دارد و رضایت نسبی مشتریان را به همراه داشته است.

گفتگو با برخی فروشندگان و مدیران فروشگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که روند تأمین کالا به‌صورت منظم در حال انجام است و نگرانی خاصی از بابت کمبود اقلام در هفته‌های پیش‌رو وجود ندارد. به گفته آنان، هماهنگی‌های لازم با تأمین‌کنندگان و شبکه‌های توزیع از پیش انجام شده و ذخایر کافی برای پاسخگویی به نیاز بازار در نظر گرفته شده است.

در سطح واحدهای صنفی کوچک‌تر نیز شرایط مشابهی حاکم است. اگرچه حجم عرضه در این واحدها نسبت به فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمتر است، اما آن‌ها نیز با کمبود خاصی مواجه نیستند و می‌توانند نیاز مشتریان محلی را تأمین کنند. این موضوع نشان می‌دهد که زنجیره تأمین در سطوح مختلف بازار به‌درستی عمل کرده است.

در مجموع، ارزیابی‌های میدانی از بازار در ایام نوروز حاکی از آن است که تأمین کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کسری در اقلام اصلی مشاهده نمی‌شود. فرآیند توزیع نیز به‌صورت روان و قابل اطمینان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود این روند در ماه‌های آینده نیز حفظ شود. وفور کالا در فروشگاه‌ها، ثبات قیمت‌ها و رفتار منطقی مصرف‌کنندگان، سه عامل کلیدی هستند که به ایجاد آرامش در بازار کمک کرده‌اند.

با تداوم این شرایط، به نظر می‌رسد بازار نوروزی امسال یکی از کم‌تنش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد؛ دوره‌ای که در آن، نه‌تنها کمبودی احساس نمی‌شود، بلکه دسترسی آسان به کالاها نیز رضایت نسبی شهروندان را به همراه داشته است.