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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

بارش برف در آخرین ماه سال در کرمانشاه

بارش برف در آخرین ماه سال در کرمانشاه

کرمانشاه - عصر پنجشنبه و در آخرین ماه سال ۱۴۰۴ بارش برف در شهر کرمانشاه آغاز شده است.

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کد مطلب 6766125

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