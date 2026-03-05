https://mehrnews.com/x3bx4c ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹ کد مطلب 6766125 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹ بارش برف در آخرین ماه سال در کرمانشاه کرمانشاه - عصر پنجشنبه و در آخرین ماه سال ۱۴۰۴ بارش برف در شهر کرمانشاه آغاز شده است. دریافت 37 MB کد مطلب 6766125 کپی شد مطالب مرتبط مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از بارش، مه و نفوذ غبار در استان خبر داد بارش برف کوههای سنندج را سفید پوش کرد هشدار کاهش شدید دما در ۲۶ استان؛ بارش برف، باران و یخبندان در راه است بارش برفوباران در ۱۵ استان/ترافیک نیمهسنگین درمحورهای منتهی بهتهران کاهش محسوس دما در راه است؛ هشدار بارش برف و باران در ۲۰ نقطه کشور بارشهای پراکنده در راه کرمانشاه از پنجشنبه برچسبها بارش برف آب و هوای کرمانشاه کرمانشاه
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