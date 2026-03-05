به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، روز پنج شنبه ۱۴ اسفندماه برنامه آموزش تلویزیونی و اینترنتی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی آغاز شد.

کلید خوردن برنامه آموزش مجازی

سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، در این رابطه از آغاز برنامه آموزش تلویزیونی و اینترنتی ویژه دانش‌آموزان ابتدایی خبر داد و تأکید کرد که هدف این برنامه، تضمین تداوم آموزش در شرایط فعلی و فراهم کردن دسترسی آسان به محتواهای آموزشی است.

اطمینان به دانش‌آموزان و خانواده‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به نگرانی‌های احتمالی دانش‌آموزان درباره وضعیت آموزشی خود، گفت: دانش‌آموزان نگران نباشند؛ به زودی محتواهای آموزشی به صورت کامل و منظم در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

دسترسی آسان و گسترش آموزش مجازی

این برنامه با هدف پوشش گسترده‌تر و کاهش تأثیر حملات دشمن صهیونی- آمریکایی بر روند آموزشی طراحی شده و دانش‌آموزان می‌توانند در خانه و با بهره‌گیری از محتوای آموزشی استاندارد، آموزش خود را ادامه دهند.