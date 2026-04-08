بیانیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) به مناسبت پیروزی در جنگ سوم تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه به مناسبت پیروزی ملت ایران اسلامی در جنگ سوم تحمیلی بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ملت مؤمن، انقلابی و مقاوم استان های آذربایجان غربی و کردستان؛در ایامی که ارتش تروریست آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی با همراهی ماشین تبلیغاتی و پشتیبانی آشکار نظام سلطه، تهاجمی ناجوانمردانه را علیه ملت و نظام اسلامی آغاز کرده و منجر به شهادت قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای رحمت الله علیه ، جمعی از فرماندهان و مردم ایران و همچنین کودکان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب شد.

این اراده پولادین شما، هدایت حکیمانه رهبر عظیم‌الشان انقلاب حضرت آیت‌ الله امام سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی، همبستگی ملت رشید، همدلی مسئولان و مدیران و دلاوری نیروهای مسلح بود که دشمن را وادار به عقب‌نشینی، شکست تحقیر آمیز و پذیرش شروط مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران کرد.

بی شک تاریخ در مقابل استقامت، ایستادگی، صبر و صلابت چهل روزه شما ملت غیور ایران را در بیعت با مقام معظم رهبری، همراهی و پشتیبانی از نیروهای مسلح ، حفظ تمامیت ارضی و تحمیل اراده به دشمن زبون سر تعظیم فرود خواهد آورد.

ملتی که با وجود قلبی داغدار از فراق رهبر شهید با درک صحیح از شرایط، چهل روز خیابان ها را ترک نکرده و دوشادوش فرزندان ملت در میدان نبرد، جهانیان را در بهت و حیرت فرو بردند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه، ضمن تبریک این فتح الفتوح و پیروزی بزرگ به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی، مردم شریف و مرزدار استان های آذربایجان غربی و کردستان، خانواده معظم شهدا، رزمندگان جبهه مقاومت، از صمیم قلب از شما مردم ولایت مدار، بصیر و انقلابی و دیگر برادران همسنگر در نیروهای مسلح همچون ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای بسیجی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و مسئولان و مدیران پرتلاش که در خط مقدم نبرد با دشمن متجاوز ایستادگی کردند، تقدیر و تجلیل می‌نماید.

امروز ایران اسلامی، نه‌تنها پیروز میدان نظامی بلکه پیروز جنگ روایت می باشد. ملت ایران با بصیرت، صبر و وحدت، توطئه‌های روانی و رسانه‌ای دشمن را نیز خنثی کرد.

بی‌اعتمادی مطلق به دشمن، هوشیاری در برابر نفوذ، و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، درس بزرگ این روزهای تاریخ‌ساز بود. لذا از شما ملت غیور ایران اسلامی در خطه شمالغرب درخواست می گردد تا پیروزی نهایی و تثبیت آن، میدانِ خیابان را رها نکرده و عرصه را برای توطئه های احتمالی خائنان خالی نکنید.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امامین انقلاب و پرچمدار مقاومت مقام معظم رهبری حفظ الله، تأکید می‌نماید که رزمندگان شمالغرب با حفظ هوشیاری و آمادگی کامل در تأمین امنیت پایدار مردمی لحظه ای درنگ نکرده و در پاسخ به هر گونه شرارت و تجاوز به صورت قاطع و پشیمان کننده به وظیفه انقلابی و جهادی خود عمل خواهند کرد.