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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

هشدار قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)‌ سپاه به عناصر تجزیه‌طلب

هشدار قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)‌ سپاه به عناصر تجزیه‌طلب

ارومیه- قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) سپاه پاسداران به عناصر تجزیه طلب در کشور به خصوص غرب و شمال غرب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است،گرچه جبهه استکبار و یزیدیان زمان در جنایتی رذیلانه دست‌شان به خون پاک سلاله سادات و رهبر معظم آزادگان عصر حاضر آغشته شد، اما باید بدانند چراغ راه حیدر کرار خاموش نخواهد شد و شعله خشم پیروان راه حق و حقیقت دامن ستمگران را خواهد گرفت.

به یاری خداوند این جنایت سهمگین با همراهی و مجاهدت مردم سربلند ایران اسلامی و حضور مقتدرانه و با بصیرت فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح و سپاه پاسداران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

رزمندگان اسلام نوید آن را دارند که شاهد نابودی کامل رژیم غاصب صهیونیستی و شکست مفتضحانه آمریکای جنایت‌کار خواهیم بود و این نبرد تا پیروزی نهایی حق علیه باطل که همانا با ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه محقق خواهد شد ادامه پیدا خواهد کرد.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) به بیگانگان و عناصر تجزیه‌طلب هشدار جدی می‌دهد در صورت بروز کوچک‌ترین تحرک از سمت ایادی استکبار، نابودی کامل آنان را در دستور کار دارد.

کد مطلب 6762913

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