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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

اکبری: همه جریان‌ها باید در انتخاب رهبر جدید وحدت داشته باشند

اکبری: همه جریان‌ها باید در انتخاب رهبر جدید وحدت داشته باشند

سخنگوی جبهه شریان گفت: تمامی جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی باید در روند انتخاب رهبر جدید با حفظ وحدت و یکپارچگی، از تصمیم مجلس خبرگان رهبری حمایت کنند.

مجتبی اکبری، سخنگوی جبهه شریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب راجع به ساختار منسجم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مترقی‌ترین قوانین جهان است و بر پایه حضور و نقش مردم تدوین شده است. هر کجا مردم حضور دارند، همان‌جا نقاط قوت و پیشرفت نظام دیده می‌شود.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضایعه دردناک اخیر گفت: مجلس خبرگان رهبری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون اساسی، روند انتخاب رهبر را در دستور کار دارد. همه گروه‌ها، احزاب، چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی باید صبر و خویشتنداری داشته و مردم را به وحدت، یکپارچگی و حضور میدانی دعوت کنند تا جهانیان ایمان، اراده و شجاعت ملت ایران را در برابر دشمنان مشاهده کنند.

سخنگوی جبهه شریان افزود: انتظار می‌رود مجلس خبرگان رهبری در تعیین رهبر جدید مورد حمایت اقشار مختلف مردم و جریان‌های سیاسی قرار گیرد و همگان از رهبر منتخب اطاعت و تمکین کنند تا راه امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب، شهید امام خامنه‌ای، تداوم یابد.

اکبری تصریح کرد: دشمنان در پی ایجاد خلل در صفوف ملت هستند، اما به برکت خون شهدا و استقامت مردم، وحدت و ایستادگی همچنان پابرجاست.

وی افزود: نیروهای مسلح با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده‌اند، مجلس خبرگان رهبری وظیفه خود را انجام می‌دهد و دولت نیز باید با سرعت در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.

اکبری در پایان اظهار کرد: همه ارکان کشور باید همچون «ید واحده» در کنار هم عمل کنند تا ملت ایران، ملت مسلمان و پیرو امام حسین(ع)، بتواند دین خود را نسبت به انقلاب و امام شهید ادا نماید.

کد مطلب 6766212
اكرم سادات حسيني شبستري

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