مجتبی اکبری، سخنگوی جبهه شریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب راجع به ساختار منسجم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مترقی‌ترین قوانین جهان است و بر پایه حضور و نقش مردم تدوین شده است. هر کجا مردم حضور دارند، همان‌جا نقاط قوت و پیشرفت نظام دیده می‌شود.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضایعه دردناک اخیر گفت: مجلس خبرگان رهبری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون اساسی، روند انتخاب رهبر را در دستور کار دارد. همه گروه‌ها، احزاب، چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی باید صبر و خویشتنداری داشته و مردم را به وحدت، یکپارچگی و حضور میدانی دعوت کنند تا جهانیان ایمان، اراده و شجاعت ملت ایران را در برابر دشمنان مشاهده کنند.

سخنگوی جبهه شریان افزود: انتظار می‌رود مجلس خبرگان رهبری در تعیین رهبر جدید مورد حمایت اقشار مختلف مردم و جریان‌های سیاسی قرار گیرد و همگان از رهبر منتخب اطاعت و تمکین کنند تا راه امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب، شهید امام خامنه‌ای، تداوم یابد.

اکبری تصریح کرد: دشمنان در پی ایجاد خلل در صفوف ملت هستند، اما به برکت خون شهدا و استقامت مردم، وحدت و ایستادگی همچنان پابرجاست.

وی افزود: نیروهای مسلح با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده‌اند، مجلس خبرگان رهبری وظیفه خود را انجام می‌دهد و دولت نیز باید با سرعت در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.

اکبری در پایان اظهار کرد: همه ارکان کشور باید همچون «ید واحده» در کنار هم عمل کنند تا ملت ایران، ملت مسلمان و پیرو امام حسین(ع)، بتواند دین خود را نسبت به انقلاب و امام شهید ادا نماید.