نانوایی متخلف در اهواز با دستور قضایی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناصری عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه و حساس کنونی کشور و همچنین در چارچوب وظایف قرارگاه قضایی و حقوقی، گشت‌های مشترک نظارتی کنترل و تنظیم بازار با محوریت دادستانی مرکز استان متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، نمایندگان اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و جهاد کشاورزی، به‌صورت میدانی، هدفمند، روزانه و مستمر در حال اجراست.

وی افزود: در همین راستا، یک واحد نانوایی که مرتکب گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم رعایت ضوابط بهداشت عمومی شده بود، پس از احراز تخلفات و با دستور مقام قضایی پلمب شد.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه گفت: در این بازدیدها، هرگونه احتکار، گرانفروشی، کم‌فروشی، تخلف بهداشتی یا اخلال در تأمین و توزیع مایحتاج عمومی مردم به‌دقت رصد می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم با قاطعیت و بر اساس دستور قضایی انجام خواهد شد.

ناصری با تأکید بر اولویت حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه بیان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط حساس کشور و نیازهای اساسی مردم، به دنبال سودجویی یا ایجاد اضطراب در جامعه باشند.