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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

پروانه: فعالان حوزه تولید استان بوشهر حمایت می‌شوند

پروانه: فعالان حوزه تولید استان بوشهر حمایت می‌شوند

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر گفت: فعالان حوزه تولید استان بوشهر حمایت می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر پنجشنبه در بازدید از بنگاه‌های اقتصادی شهرک صنعتی دشتستان در راستای تأکید بر اهمیت بنیادین حفظ وحدت و تداوم رونق تولید در مصاف با شرایط تحمیلی کنونی، ضمن ادای احترام به مقام والای کارگران، در گفت‌وگو با مدیران مجموعه‌ها، اظهار کرد: هم‌افزایی و تلاشی که امروز کارگران و کارفرمایان در سراسر میهن اسلامی در راستای تولید با کیفیت به نمایش می‌گذارند، شایسته والاترین تقدیر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهرافزود: ما در اداره کل، خود را متعهد به تسهیل شرایط و ارائه پشتیبانی‌های لازم می‌دانیم تا مسیر توسعه و تعالی تولیدکنندگان همواره هموار باقی بماند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر، با یادآوری دوران پرشکوه هشت سال دفاع مقدس، استقامت و پایداری ملت ایران را به ویژه در حوزه تولید، عاملی تعیین‌کننده در عبور از بحران‌ها برشمرد و گفت: همان‌گونه که رزمندگان در جبهه‌های نبرد، از کیان میهن دفاع کردند، کارگران ما نیز در جبهه تولید، با عزم راسخ، چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و اجازه نخواهند داد دسیسه‌های دشمنان خللی در پیشرفت و اقتدار ملی ایجاد کند.

وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی، موتور محرکه توسعه هستند و پایداری آن‌ها، مرهون تلاش شبانه‌روزی و بی وقفه کارگران است.

کد مطلب 6766256

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