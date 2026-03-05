به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر پنجشنبه در بازدید از بنگاه‌های اقتصادی شهرک صنعتی دشتستان در راستای تأکید بر اهمیت بنیادین حفظ وحدت و تداوم رونق تولید در مصاف با شرایط تحمیلی کنونی، ضمن ادای احترام به مقام والای کارگران، در گفت‌وگو با مدیران مجموعه‌ها، اظهار کرد: هم‌افزایی و تلاشی که امروز کارگران و کارفرمایان در سراسر میهن اسلامی در راستای تولید با کیفیت به نمایش می‌گذارند، شایسته والاترین تقدیر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهرافزود: ما در اداره کل، خود را متعهد به تسهیل شرایط و ارائه پشتیبانی‌های لازم می‌دانیم تا مسیر توسعه و تعالی تولیدکنندگان همواره هموار باقی بماند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر، با یادآوری دوران پرشکوه هشت سال دفاع مقدس، استقامت و پایداری ملت ایران را به ویژه در حوزه تولید، عاملی تعیین‌کننده در عبور از بحران‌ها برشمرد و گفت: همان‌گونه که رزمندگان در جبهه‌های نبرد، از کیان میهن دفاع کردند، کارگران ما نیز در جبهه تولید، با عزم راسخ، چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و اجازه نخواهند داد دسیسه‌های دشمنان خللی در پیشرفت و اقتدار ملی ایجاد کند.

وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی، موتور محرکه توسعه هستند و پایداری آن‌ها، مرهون تلاش شبانه‌روزی و بی وقفه کارگران است.