کارگران در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری بعدازظهر دوشنبه در جمع تشکل های کارگری، مدیران و تعاونگران نیشابور اظهارکرد: امروز انقلاب اسلامی ایران پس از ۴۰ سال به پختگی رسیده است و به یاری خداوند شاهد افتخار آفرینی و پیشرفت بیشتر نظام نیز خواهیم بود.

وی افزود: کارآفرینان و تولید کنندگان در جنگ اقتصادی دشمن مانند فرماندهان دوران دفاع مقدس در جبهه کار و تولید تلاش می کنند و کارگران نیز همانند سربازان آن دوران در خط مقدم این جبهه قرار دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: تولید کنندگان و کارآفرینان سرمایه های ارزشمند نظام اسلامی هستند و نقش فرماندهان اقتصادی را ایفا می کنند و باید بدانیم قبل از تامین منافع خود باید به فکر پایداری و توسعه کار بوده و باید از تعطیلی کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی جلوگیری کنیم.

سنجری خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری با درک صحیح و متقابل سنگر امنیت اقتصادی را حفظ می کنند و در گام اول باید تولید و در ادامه اشتغال اولویت های ما باشد.

وی تاکید کرد: همه بخش ها باید از تولید و پایداری کار حمایت کنند و تلاش شود تا مقرری بگیران به خط تولید و اشتغال برگردند و درگیر آسیب های اجتماعی نشوند. این مهم با همدلی، همراهی،درک متقابل از شرایط و کمک کردن به یکدیگر ممکن خواهد شد.