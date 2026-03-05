شهادت پزشک ایلامی در بمباران هوایی اخیر شهر مهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قیصوری در پیام خود آورده است:شهادت مظلومانه دکتر محمدرضا عباسی توسط رژیم جنایتکار آمریکایی صهیونیستی موجب تألم و تأثر شدید شد.

این پزشک خدوم اهل شهرستان ایوانغرب، حین خدمت‌رسانی در بهداری مرزبانی مهران در اثر حملات هوایی دشمن متجاوز و در راه خدمت به مردم و نظام سلامت کشور جان خود را فدا کرد.

بی‌تردید یاد و نام این شهدای گرانقدر در حافظه جامعه پزشکی ماندگار خواهد ماند و راه پرافتخار آنان در خدمت به مردم ادامه خواهد یافت.

بر خود لازم می‌دانم این ضایعه دردناک را به خانواده‌ معزز، همکاران و بازماندگان شهید گرانقدر تسلیت گفته و از درگاه خداوند منان برای روح مطهر آن بزرگوار علو درجات و برای بازماندگان نیز صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.