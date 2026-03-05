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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

شهادت پزشک ایلامی در بمباران هوایی اخیر شهر مهران

شهادت پزشک ایلامی در بمباران هوایی اخیر شهر مهران

ایلام - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با انتشار پیامی، شهادت دکتر محمدرضا عباسی در بمباران هوایی اخیر شهر مهران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قیصوری در پیام خود آورده است:شهادت مظلومانه دکتر محمدرضا عباسی توسط رژیم جنایتکار آمریکایی صهیونیستی موجب تألم و تأثر شدید شد.

این پزشک خدوم اهل شهرستان ایوانغرب، حین خدمت‌رسانی در بهداری مرزبانی مهران در اثر حملات هوایی دشمن متجاوز و در راه خدمت به مردم و نظام سلامت کشور جان خود را فدا کرد.

بی‌تردید یاد و نام این شهدای گرانقدر در حافظه جامعه پزشکی ماندگار خواهد ماند و راه پرافتخار آنان در خدمت به مردم ادامه خواهد یافت.

بر خود لازم می‌دانم این ضایعه دردناک را به خانواده‌ معزز، همکاران و بازماندگان شهید گرانقدر تسلیت گفته و از درگاه خداوند منان برای روح مطهر آن بزرگوار علو درجات و برای بازماندگان نیز صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6766268

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