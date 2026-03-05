معاون استاندار بوشهر: همه خادمان ملت در محل ماموریت خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان با تسلیت و تعزیت شهادت رهبر انقلاب، قائد امت اسلامی، شهادت را زیست رهبری بیان کرد و اظهار کرد: در فرهنگ ایثار و شهادت، جانبازان را شهید زنده می‌نامیم و رهبری ما از سال ۱۳۶۰ که جانباز شدند، عنوان شهید زنده را هم داشتند.

وی با اشاره به ترور ناجوانمردانه رهبری و تهاجم رژیم آمریکا و صهیونی به وطن عزیزمان، در تشریح وضعیت استان در پی حملات اخیر، افزود: از ابتدای جنگ، استان بوشهر نیز آماج حملات دشمن قرار گرفته و هر چند منجر به شهادت تعدادی از رزمندگان و بروز خساراتی به تأسیسات نظامی و دفاعی بوده اما نیروهای مدافع میهن با آمادگی کامل و روحیه‌ای جانانه، در حال دفاع از کشور و پاسخ به تهاجم آنان هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در خصوص وضعیت جاری استان خاطر نشان کرد: با مدیریت و راهبری استاندار، جلسات مستمر و برنامه‌ریزی‌های لازم در ستاد تنظیم بازار برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری شهروندان انجام شده و جریان تخلیه و توزیع بار بصورت مطلوب از بنادر و گمرکات برقرار است.

جهانیان به موضوع تأمین و توزیع سوخت در جایگاه‌ها نیز اشاره و روند سوخت رسانی را روان و بدون وقفه اعلام کرد.

وی در ادامه به آماده باش و حضور میدانی مدیران استانی، فرمانداران و مسئولان شهرستان‌ها پرداخت و یادآور شد: همه خادمان ملت در محل مأموریت خود در حین انجام وظیفه هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به نقش مردم در جنگ اخیر پرداخت و گفت: مردم ایران اسلامی، تجربه ارزشمندی از جنگ تحمیلی هشت ساله دارند و خوب می‌دانند که هیچ فردی نمی‌تواند بی تفاوت باشد و در هر جایگاهی که قرار دارد منشا اثر و پویایی است.

معاون سیاسی استاندار بوشهر تاکید کرد: در این شرایط، حضور مردم در مساجد و خیابان‌ها همان حضور در میدان جنگ است، چرا که پیام آن حمایت و دلگرمی به رزمندگانی است که تا پای جان برای ایران در حال جهاد و مبارزه هستند و نقشه‌های دشمن برای انشقاق و تفرقه داخلی را خنثی می‌کند و از این جهت مردم ما شایسته تعظیم و قدردانی هستند.

جهانیان با اشاره به سکوت بی معنای جامعه جهانی در مقابل تهاجم غیرقانونی به ایران و ترور رهبر سیاسی آن، انفعال سران دولت‌ها را مایه سقوط نظم جهانی و از بین رفتن ساختارهای بین المللی دانست و عنوان کرد: نظم جهانی توافق شده پسا جنگ جهانی، به راحتی و توسط رژیم آمریکا ضایع شد و توحش جای آن را گرفت.

جهانیان در ادامه به بخش دیگری از برنامه دشمن برای شایعه سازی و شایعه پراکنی اشاره کرد و ابراز داشت: انتشار شایعاتی دال بر تخلیه شهرها و ایجاد نگرانی برای شهروندان توطئه دشمن است و باید با هوشیاری اخبار معتبر را از منابع و مراجع رسمی همچون صدا و سیما دنبال کرد.