به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی شامگاه پنجشنبه در آیین بزرگداشت شهادت آیت الله خامنه‌ای و دیگر فرماندهان و شهروندان ایرانی که در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به شهادت رسیدند، اظهار داشت: دشمن قبل از تجاوز کنونی، اشتباهات زیادی را مرتکب شده است که سرنوشتی جز ناکامی و شکست را برای آن به ارمغان نخواهد داشت.

وی در این آیین که با حضور جمعی از ایرانیان و شیعیان از دیگر کشورهای منطقه در مسجد خاتم‌الانبیاء (ص) مسکو برگزار شد، ادامه داد: اگر آمریکا و اسرائیل به جنگ ۱۲ روزه دامن نمی‌زدند، اگر اعتراضات را به اغتشاشات تبدیل نکرده بودند، اگر رهبر معظم انقلاب اسلامی را به شهادت نرسانده بودند – اقدامی که خروش بسیاری در جهان اسلام ایجاد کرد – شاید از نگاه برخی، امروز وضعیت بهتری داشتند اما بازهم ایران و ایرانی تسلیم شدنی نیست.

سفیر ایران در مسکو گفت: ما راه حق و حقیقت، راه شهدا، راه صلحا، راه امام و راه رهبری شهیدمان را ادامه می‌دهیم.

جلالی در بخش آغازین سخنان خود از آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان بزرگمرد تاریخ‌ساز معاصر یاد کرد و گفت: شهادت ایشان، رستاخیزی در میان ملت‌های منطقه همچون عراق، کشمیر، هند و یمن ایجاد کرد و هنوز پیکر ایشان در ایران تشییع نشده است، مردم منطقه تشییع جنازه‌های نمادین برپا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه آیت‌الله خامنه‌ای، مرگ با شهادت را تجارتی سودمندانه می‌دانست و به فیض شهادت نیز نائل آمد، گفت: نگاه الهی، ساده‌زیستی و مشی عادلانه و حمایت از مستضعفان از ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.

این دیپلمات کشورمان، در ادامه رویکرد جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در حمایت از مستضعفان جهان را یادآور شد و گفت: نگاه ایشان این بود که ما دارای رسالت انسانی هستیم و نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم.

وی اظهار داشت: ایستادگی در مقابل زور و قدرت،‌ همان عنصری است که در فرهنگ اصیل ایرانی هم وجود دارد؛ مشی آیت‌الله خامنه‌ای نیز این بود که باید در مقابل زورگو ایستاد.

جلالی ادامه داد: ایشان اهل مذاکره و گفت‌وگو هم بودند، گفت‌وگویی که متوازن باشد؛ نه اینکه طی آن طرف مقابل دیکته کند، نتیجه مذاکرات را بگوید و اینکه در نهایت چه باید شود.

وی افزود: اگر متون مربوط به مذاکرات اخیر و غیرمستقیم ایران و آمریکا در ژنو را بخوانید، اینگونه به ذهن می‌رسد که مسائل حل شده است؛ آنها گفته‌ بودند که بمب هسته‌ای نداشته باشید،‌ ما نیز پذیرفته و حتی پیشنهادهای جزئی را برای احراز این موضوع ارائه کرده بودیم اما بار دیگر در میانه مذاکرات، آنها به ایران حمله کردند.

سفیر ایران در مسکو با بیان اینکه قدر و منزلت آیت‌الله خامنه‌ای در آینده بیش از امروز شناخته خواهد شد، گفت: رهبر عظیم‌الشأن ما حاضر نشد با ذره‌ای فاصله نسبت به مردم زندگی کند و چگونگی شهادت وی، دروغ سالیان اخیر غرب را آشکار کرد؛‌ در نهایت اینکه، با توجه به مجاهدت‌های بسیار، لباس شهادت شایسته رهبر معظم انقلاب و همسر ایشان بود.

وی با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل گفت: امروز با دشمنی مواجه شده‌ایم که از روز اول گفته بود: باید تسلیم شوید؛ حرفشان موشکی و اتمی نیست، حرفشان استقلال ایران است و اینکه چرا ایران در بلوک آنها نیست، چرا مانند دیگر کشورها ازآمریکا نمی‌هراسد.

جلالی با بیان اینکه مسئولان ایران مشکلاتی مانند تورم، برخی سوء استفاده‌ها و اقدامات برخی آقازاده‌ها را انکار نمی‌کنند،‌ گفت: راه‌حل این مشکلات، اسلحه ترامپ نیست و این مشکلات باید به دست ایران و ایرانی گره‌گشایی شود، نه به دست کشوری که با تحریم‌های ظالمانه خود مشکلات اقتصادی بسیاری را برای ایرانیان به وجود آورده است.

در آغاز این آیین، بیانیه افغانستانی‌های مقیم مسکو در تسلیت شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و اعلام همبستگی با ملت ایران خوانده شد.

سوگواری در رثای شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و شهروندان ایران پایان‌بخش این آیین بود.