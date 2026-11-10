میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گسترش سامانه گرمسیری در سرپل‌ذهاب، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان زیر پوشش این سامانه قرار دارد و طی یک سال گذشته نیز سه هزار و ۵۰۰ هکتار به سطح اراضی بهره‌مند از این طرح افزوده شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری از برنامه‌های در دست پیگیری است، افزود: پوشش یک‌هزار هکتار دیگر از اراضی دهستان‌های بشیوه و پاتاق در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود این بخش‌ها در سال جاری به مرحله بهره‌برداری برسند.

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از اخذ مجوز تخصیص آب برای حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی مناطق محروم شهرستان خبر داد و گفت: توسعه سامانه گرمسیری و فراهم‌کردن امکان آبیاری بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی باقی‌مانده، از اولویت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای آینده شهرستان است.

رحیمی با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی سرپل‌ذهاب، این طرح را عاملی مؤثر در افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه دانست و بیان کرد: این شهرستان سالانه بیش از ۳۵۰ هزار تن چغندرقند پاییزه تولید می‌کند که حدود ۲۰ درصد تولید کشور را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: تولید سالانه حدود ۳۵۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در سطح ۱۰ هزار هکتار و همچنین تولید نزدیک به ۷۰ هزار تن گندم، از دیگر ظرفیت‌های کشاورزی سرپل‌ذهاب به شمار می‌رود.

فرماندار سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از سخنانش از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی سد هواسان در ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به تأمین پایدار آب مناطق مرزی و آب شرب، زمینه آبیاری بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهستان سرقلعه را فراهم می‌کند.

رحیمی با تأکید بر آثار اقتصادی اجرای سد هواسان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح می‌تواند به افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری در منطقه کمک کند.