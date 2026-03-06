به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد پیرو اطلاعیه‌های اعلام شده قبلی به اطلاع همه دانشجویان علوم پزشکی کشور می‌رساند به دلیل شرایط بحرانی پیش‌آمده و تجاوز دشمن به کشور عزیزمان، کلیه امتحانات اسفندماه ۱۴۰۴ لغو شده و زمان برگزاری آن به سال آتی موکول شده است.

همچنین به دلیل تغییر زمان آزمون‌های مذکور و در پیش بودن برخی آزمون‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۵، مقرر است «*تقویم برگزاری کلیه آزمون‌های نیمه اول سال ۱۴۰۵» * از جمله «آزمون دستیاری سال آینده» با توجه به شرایط جدید مورد بازنگری قرار گرفته و تقویم نهایی ظرف دو هفته آتی اعلام شود.

تقویم جدید و بازنگری شده برگزاری آزمون‌های نیمه اول سال ۱۴۰۵ به زودی در همین کانال خبری، اطلاع‌رسانی خواهد شد.