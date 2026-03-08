به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح یکشنبه با حضور در بیمارستان نبی اکرم (س) اظهار کرد: پزشکان و پرستاران بیمارستان تأمین اجتماعی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و پای کار مردم ایران هستند.

وی در گفت‌وگو با کادر درمان بیمارستان نبی اکرم (س) تأکید کرد که آمادگی کامل نیروهای درمانی تضمین‌کننده سلامت شهروندان است و خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

رئیس شورای سلامت شهرستان عسلویه با حضور در بخش بستری از تعدادی از بیماران عیادت کرد و در جریان آخرین وضعیت آنها قرار گرفت.