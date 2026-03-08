به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی میامی از توزیع کود سرک در بین زارعان و مزرعه داران این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این کود در زمانی توزیع می شود که غلات کشت شده در شهرستان میامی کم کم در حال رشد هستند، افزود: بهبود کیفیت و کمیت محصول هدف از توزیع این کودها است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی از توزیع هشت هزار و ۲۰۰ تن کود از ابتدای سال جاری تا کنون در بین زارعان شهرستان خبر داد و ابراز کرد: کود های سرک، مازاد کودهای مورد نیاز کشاورزان است که به قیمت تعاونی بین زارعان شهرستان میامی توزیع می شود.

حسینی با بیان اینکه سطح زیر کشت کشت پاییزه غلات و دانه‌های روغنی میامی بالغ بر ۲۷ هزار هکتار است، تاکید کرد: هشت هزار و ۸۸۰ هکتار از این اراضی زیر کشت آبی و پنج هزار و ۸۸۰ هکتار تحت کشت دیم هستند.

وی با بیان اینکه کشت دیم در بخش کالپوش میامی صورت می گیرد، افزود: دو هزار و ۲۰۰ هکتار جو به صورت دیم و چهار هزار هکتار جو به صورت آبی در این شهرستان کشت شده است.