به گزارش خبرگزاری مهر،سید محمد حسن صافی، مدیرعامل موسسه سلامت علوی درباره راه‌اندازی خط ملی ۱۶۹۷ گفت: در پی بروز شرایط استرس‌زا و نیاز مبرم جامعه به دسترسی سریع به متخصصان، «موسسه سلامت علوی» با مشارکت «بنیاد علوی» و «مرکز مشاوره خانواده مهر کشور»، خط ملی ۱۶۹۷ را به عنوان یک پل ارتباطی امن میان مردم و متخصصان راه‌اندازی کردند.

وی با اشاره به اینکه این خط چهاررقمی با بهره‌گیری از کادر مجرب روان‌شناسی و تیم‌های سلامت، آماده پاسخگویی به هم‌وطنان است، اظهار کرد: این حوزه ها شامل موارد زیر است:

سلامت روان: مدیریت تخصصی استرس، اضطراب و بحران‌های روانی فردی

خانواده و ازدواج: مشاوره پیش از ازدواج و حل اختلافات خانوادگی

کودک و نوجوان: راهنمایی‌های تخصصی در حوزه تربیت و چالش‌های روانی سنین رشد

سلامت مادران: مشاوره ویژه سلامت مادران باردار و دوران شیردهی

مشاوره پزشکی: ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در حوزه‌های عمومی سلامت و پزشکی است .

صافی در ادامه بیان کرد: تمامی هم‌وطنان در سراسر کشور می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، با شماره‌گیری عدد ۱۶۹۷ (با پیش‌شماره **۰۲۱** برای تماس‌های خارج از استان تهران) از این خدمات به صورت کاملاً رایگان بهره‌مند شوند.

مدیرعامل موسسه سلامت علوی همچنین افزود: این طرح که حاصل هم‌افزایی «موسسه سلامت علوی» و «مرکز مشاوره خانواده مهر کشور» است، تلاش دارد تا در شرایط دشوار کنونی، چتر حمایتی سلامت روان را بر سر تمامی خانواده‌های ایرانی بگستراند و گامی موثر در جهت عدالت در سلامت بردارد.