۳۷ پایگاه کمیته امداد اصفهان در طرح شور نیکوکاری فعال شد

علی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید امام خامنه ای(قدس سره شریف) و شهدای جنگ اخیر با بیان اینکه برگزاری شور نیکوکاری در نهادینه کردن روحیه نوعدوستی بین آحاد جامعه موثر است، اظهار کرد: ۳۷ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به مناسبت شور نیکوکاری آماده خدمت رسانی به مردم خیر و نوع دوست استان برپاست.

علی اخلاقی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در این مراسم برای کمک به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان جمع آوری شد، ادامه داد: پایگاه های کمیته امداد برای خدمت رسانی به خیران امروز در سطح استان همچنین میادین و معابر اصلی سطح شهر اصفهان برپاست و میزبان خیران نیک اندیش هستیم.

وی با اشاره به اینکه شور نیکوکاری تا پایان سال به منظور جذب کمک ها و هدایای مردم به خانواده های محروم و نیازمند ادامه دارد، افزود: مشارکت هم استانی های عزیز در مراجعه به دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد و کمک به تامین مایحتاج نیازمندان در تقویت و انتقال فرهنگ احسان و ایثار به نسل جوان موثر خواهد بود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان، گفت: هم استانی های نیکوکار برای اهدای نذورات نقدی و غیرنقدی خود می توانند علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد در سطح استان و پایگاه های مستقر در سطح شهر با ارسال عدد۳ به ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱ یا دریافت اپلیکیشن "صدقه من" از "بازار" هرگونه کمکی در پویش ایران همدل یا شور نیکوکاری داشته باشند به مردم نیازمند استان اهدا کنند.